自動車大手のホンダは、2025年度の最終損益が最大で6900億円の赤字になる見通しであると発表しました。【映像】北米で生産予定だった電気自動車＝EV3車種ホンダはこれまで、2025年度の最終損益予想が3000億円の黒字になるとしていましたが、きょう、最大で6900億円の赤字に転落する見込みであると発表し、大幅に下方修正しました。また、2026年度以降は、2025年度とあわせて最大で2兆5000億円の損失となる可能性があるという