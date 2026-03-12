◇パ・リーグ楽天1―2日本ハム（2026年3月12日静岡）DeNAからFA兼を行使して移籍した伊藤光が「9番・捕手」でオープン戦に初出場した。2回2死一塁の1打席目は中飛。5回の守備から堀内と交代してベンチに退いた。36歳のベテランにとって、オリックス、DeNAに続いて3球団目の新天地。「新しいチームに来たんだなと、ふわふわした感じだった」と振り返った。