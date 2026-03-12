大相撲春場所５日目（１２日・大阪府立体育会館）――豊昇龍は美ノ海を豪快に投げ捨て、連敗を免れた。安青錦は横綱を連日撃破してきた藤ノ川を落ち着いて退け、再び白星を先行させた。前日土が付いた琴桜は若隆景の寄りに屈した。高安は義ノ富士を力強い寄りで粉砕し、役力士でただ一人の勝ちっ放し。平幕隆の勝も初日から５連勝。