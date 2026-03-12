中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会は、2026年の経済成長目標をプラス4.5〜5％とする「政府活動報告」などを承認して、12日午後、閉幕しました。全人代は、最終日の12日、2026年の経済成長率目標を2025年のプラス5％前後から引き下げた「4.5〜5％」などとする「政府活動報告」を承認しました。また、アメリカとの対立の長期化を見据え、内需拡大と中国独自の先端科学技術を発展させることなどを重点目標とする今後5年間の