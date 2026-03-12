大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」が、「すみっコぐらし」とコラボレーションした期間限定の装飾「ホワイティうめだとすみっコぐらしのポカポカお花見」を、3月13日（金）から4月13日（月）まで実施する。(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.今回は、「泉の広場」や「サニーテラス」、「FARURU間通路」などに、花見を楽しんでいるようなすみっコたちや春らしい装飾が施される。「泉の広場」には、桜の木の下で