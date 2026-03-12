中東情勢の悪化による原油価格の上昇を受けて、ガソリン価格が急騰しています。値上げ前に給油を済ませようと、秋田市で11日夜遅くまで行列ができたスタンドがありました。影響が広がっています。中村真梨子記者「秋田市八橋のガソリンスタンドです。こちらでは、きょうからガソリン価格が値上がりしていまして、レギュラー1リットルあたり189円となっています」11日までは160円だったレギュラーガソリンの価格が、1日