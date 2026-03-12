さいたまブロンコスは3月12日、松浦奏斗が2025－26シーズンの特別指定選手として加入したことを発表した。 愛知県出身で現在22歳の松浦は、170センチ70キロのガード。ファイティングイーグルス名古屋 U15、桜丘高校を経て、大阪産業大学に進学する。昨年の「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」では先発の一角を担い、同校の2回戦突破に貢献した。年明けの1月にFE名古屋へ練習生と