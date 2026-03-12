NEEが、新曲「正気の沙汰」を4月1日に配信リリース。さらに同楽曲が、4月2日25時より放送開始となるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』（TOKYO MX）のオープニングテーマに決定した。 （関連：BUCK-TICK、The Birthday、NEE、ヒトリエ……ボーカリストを喪ってなお歩み続けるバンドの足跡） 同アニメは、錬金王による原作をアニメ化した作品。主人公のEラ