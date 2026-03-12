ミラノ・コルティナパラリンピックの「クロスカントリースキー10キロクラシカル」に、岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手が挑みました。 レジェンドとしての存在感を示す走りを見せてくれました。1998年の長野大会から8大会連続のパラリンピック出場となる新田選手が日本時間のきのう（11日）出場したのは、10キロのコースで雪の溝の中を滑り前進する「10キロクラシカル」。得意の上り坂でタイム差を詰めようと