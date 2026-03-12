■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０３月１２日１５８円７８～８１銭（△０．５６） ０３月１１日１５８円２２～２４銭（△０．９１） ０３月１０日１５７円３１～３３銭（▼１．１４） ０３月０９日１５８円４５～４７銭（△０．９３） ０３月０６日１５７円５２&#