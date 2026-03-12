日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円７８～８１銭と前営業日比５６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４３～４７銭と前営業日比３８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５５１～５２ドルと同０．００６６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS