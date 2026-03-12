東京証券取引所が１２日に発表した３月第１週（３月２～６日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が２３７７億８６８０万円と９週連続の買い越しだった。前週は７９１０億７２８０万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は９８３４億円の売り越し。現物・先物の合計では７４５６億円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は１兆８７５９億円の買い越し