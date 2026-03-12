Lサイズ・2個セット Ankerとコクヨがコラボレーションして開発した「Anker Smart Pouch」が、Amazonでタイムセール中だ。通常価格から15％OFFの3,390円で購入できる。 いわゆる“バッグインバッグ”となるポーチを筆者も使っているのだが、現在愛用しているものはサイズが大き目で、それに伴いバッグの中で占める割合も大きくなっていることに少々頭を悩ませている。デカいからこそ、「とりあえず何でも