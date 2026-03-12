富士フイルムは、参加型写真展「"PHOTO IS"想いをつなぐ。あなたが主役の写真展2026」の作品募集を3月12日（木）に開始した。応募期間は5月20日（水）まで。写真展は7月18日（土）から東京、仙台、大阪、オンライン展示サイトで順次開催される。 同写真展は、2006年から「"PHOTO IS" 10,000人の写真展」として始まった。2020年は新型コロナウイルスの影響で開催を見送ったが、2021年に再開。以降はリアル会場とオンライン展示