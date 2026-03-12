森保一監督が率いる日本代表は、３月末から欧州遠征を実施。国際親善試合で現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。日本サッカー協会（JFA）は３月12日、両試合のテレビ放送およびインターネット配信が決定したことを公式に発表。スコットランド戦はNHK総合テレビによる生中継、NHK ONEによる同時／見逃し配信、U-NEXT