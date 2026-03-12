「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、折りたたみスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy Z Flip7（SAMSUNG）2位motorola razr 60（Motorola Mobility）3位motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）4位Galaxy Z Fold7（SAMSUNG）5位motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）6位nubia Flip 2 A404ZT（ZTE）7位nubia Flip 3 A505ZT（ZTE）8位nubia Flip