今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第114回（2026年3月12日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）知事や錦織の気持ち知事（佐野史郎）に直談判に来たヘブン（トミー・バストウ）。怒ってなどいないと言いながら、表