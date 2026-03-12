VOKSY DAYSのデビューを記念して、オリジナル番組がMUSIC ON! TV（エムオン!）でオンエアされる。 ■個性溢れるメンバーのソロインタビューも！ スターダストプロモーションからあらたに誕生したボーイズグループ、VOKSY DAYS（ヴォクシィ・デイズ）。俳優・モデル・音楽活動とマルチに活動する、飯世善文・越山敬達・荘司亜虎・涼瀬一颯・田村颯大・長野蒼大・橋新夢・松崎朔弥の8人