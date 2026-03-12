【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieuが通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることが決定した。 ■完成へと急ぐのではなく、まだ名前のない感情のまま音楽に託す 自身通算5枚目となるEP『adieu 5』は、adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入り。前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成された。 adieuの音楽