12日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝158円89銭前後と、午後5時時点に比べ11銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円47銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース