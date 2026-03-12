日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万2085枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 42085( 42085) ABNクリアリン証券 37934( 37934) SBI証券 49190( 22372) 楽天