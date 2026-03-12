日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2707枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 12707(5835) BNPパリバ証券 10980(5799) バークレイズ証券7668(5491) A