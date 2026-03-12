日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の6153枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) バークレイズ証券6153(5819) ABNクリアリン証券 6063(5315) ソシエテジェネラル証券5326(4