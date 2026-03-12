adieu（上白石萌歌）が通算5枚目となるEP『adieu 5』を4月22日にリリースすることが決定した。【画像】adieu『adieu 5』初回限定盤ジャケット同作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される最新作。“adieu is adieu（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した”という全6曲入り。adieuが描いてきた物語がさらに深まり、感情の色彩がより繊細に描き出される。C