明星食品は、ラーメンチェーン店が監修したというカップ麺「ニッポンの神チェーン」2商品を2026年3月16日に発売する。「田所商店」「魂心家」監修全国で愛され、こだわりの1杯を提供しているラーメンチェーン店とコラボレーションした商品が登場。「ニッポンの神チェーン 田所商店 濃厚味噌」は、味噌ラーメン専門店「麺場 田所商店」の監修により、同チェーンの看板メニュー「北海道味噌らーめん」の濃厚でコク深い味噌スープの味