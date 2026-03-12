ミュージカル『ミー＆マイガール』が12月より東京・EX THEATER ARIAKEにて上演されることが発表された。東宝製作版としては約17年ぶりの上演となり、新キャストとして主人公・ビル役を三浦宏規、ヒロイン・サリー役を上白石萌音が務める。【写真】驚きの再現率…舞台『千と千尋』で千尋を演じる上白石萌音1937年にロンドンで初演、『マイ・フェア・レディ』の逆転版とも言われる本作は、名門貴族 ヘアフォード家を舞台にロンド