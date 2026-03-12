次世代アーティスト制作プラットフォーム「Rii.MJ」から新グループ・VIBY（バイビー）がデビューする。そのメンバーが、AKITO（18）、RENKI（18）、KOTARO（15）、IO（19）、RYOHA（16）という10代の日本人メンバー5人であることが12日、発表された。【ソロカット】「VくんやYEONJUNくんを発見したときと同じ感覚だった」RENKIオリコンニュースでは、BIGHIT MUSICでキャスティング（新人発掘・開発）をしていた経験を持つ「Rii