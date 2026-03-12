BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組が、ABEMAにて3月25日から放送される。それに先立って、第一弾アーティスト「VIBY（バイビー）」のビジュアルが12日、公開された。【ソロカット】「VくんやYEONJUNくんを発見したときと同じ感覚だった」RENKIミジョン氏は、BTSらを擁す