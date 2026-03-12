歌手UA（54）が、12日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、母としての一面や私生活について語った。デビューした96年に俳優・村上淳と結婚し、翌年には長男の俳優・村上虹郎が誕生。2度の結婚を経て、3男1女と4人の子のママになった。現在はカナダの離島で、子育てと歌手活動を両立させている。「農地を見つけて、そこに移り住んで。夫が家を建てたりするのが得意なので、全て手作りで」。