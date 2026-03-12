【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】毎回、ABC社員が担当するコラムだが、今回は「ジグロウ」が特別寄稿！さて、ジグロウとは一体何者なのか…!?。以下、貴重なメッセージをお受け取りください。「M-1グランプリ2025王者、たくろう。関西初の冠特番決定！」――。そんな輝かしいニュースの裏側に、どのような毒が仕込まれていたか…。3月9日深夜、その真実の一端を目撃したはずだ。当該番組「デスゲームTAKUROW〜M-1王者