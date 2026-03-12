12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、28日（土）と29日（日）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子第19節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、「Production I.G DAY」を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 当日は、Production I.Gがアニメーション制作を手掛ける作品「リラックマ」からリラックマの来場が決定。会