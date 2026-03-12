Snow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏がMC初タッグを務めるテレビ東京のドキュメントバラエティ『その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜』が15日正午12時から放送される。【写真】津田考案のポーズで笑顔！向井康二、津田篤宏ら出演者たち誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見さ