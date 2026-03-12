関西電力が提供を始めたキャッシュレス決済サービス「かんでんPay」のアプリ画面関西電力は12日、キャッシュレス決済サービス「かんでんPay」の提供を始めたと発表した。電気やガス料金の支払いでたまる関電独自のポイント「はぴeポイント」や現金をチャージすることで、街中やオンラインでの買い物で使える。ポイントの使い道を広げ、利便性の向上を狙う。JCBの電子決済サービス「クイックペイプラス」やビザのタッチ決済に対