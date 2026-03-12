歌手のAI（44）が12日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。子育ての仕事の両立について、赤裸々に語った。AIは2014年、音楽集団「カイキゲッショク」のリーダー、HIROと結婚。15年8月に長女、18年12月に長男を出産し、現在は2児のママとして子育てしながら、歌手活動を続けている。仕事と子育ての両立について聞かれると、「子供がいるから、毎回予定通りにいかない。いろんなことを試されてる感じにな