女優の山下リオ（33）が12日、自身のSNSを更新。「あと数秒家を早く出てたら」と、自転車での“あわや”の出来事を告白した。「さっき自転車乗ってて、信号無視の車に突っ込まれそうになった。あと数秒家を早く出てたら死んでたかもと思うと、しばらく動けなくなってた」と告白し、「全部スローモーションに見えて、運転手がおじいちゃんだったの確認したんだけども、、、信号は守りましょうね」とつづった。続けて「ほんで