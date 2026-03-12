Image: Shutterstock 2025年5月19日の記事を編集して再掲載しています。試してみたいけど、うちにはバスタブがないんだった…。長風呂後の指シワシワの謎プールやお風呂に長くつかると、指や足の指がシワシワにふやけますよね。これって誰もが経験することだと思うんですけど、その科学的な理由は最近までよくわかっていませんでした。そして2023年、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校の生