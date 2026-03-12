大相撲3月場所大相撲3月場所は連日、熱戦が繰り広げられている。11日に行われた4日目、三段目の取組で“あわや”のハプニングが発生。行司が咄嗟の判断で取組を止め、土俵上は緊張感に包まれた。三段目79枚目・名島（湊）と三段目80枚目・菊ノ城（秀ノ山）の一番。名島が左上手を狙い、菊ノ城がそれを拒むように激しく動き回る中、菊ノ城のまわしの結び目が緩み、今にもほどけそうな状態に。これに気づいた行司が「待った！