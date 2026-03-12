WBCは1次ラウンドが終了ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）に終了し、8強が出揃った。野球日本代表「侍ジャパン」はプールCを全勝で1位通過。一区切りついたことで、ここまでの打撃成績が話題になっている。各チーム4試合のみであるが、現在の打率トップは.571で日本の源田（西武）が立っている。2位は.556の大谷（ドジャース）、3位は.538の韓国のムン・ボギョンで、プールCの選