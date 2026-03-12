元モーニング娘。のタレント・田中れいな(36)が12日、自身のインスタグラムを更新し、ほぼすっぴんショットを公開した。 【写真】これが“すっぴん”田中れいな！36歳でこれはズルい ベッドで撮影したとみられる画像は、赤ちゃんの足が田中のあごのあたりにきているもの。「私の顔の上に足置いて安心するのか熟睡しております」と状況を説明した。 赤ちゃんの足を指さすおちゃめさも発揮し「ぐっすり寝てくれるな