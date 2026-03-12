米映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタイン（73）が、服役中に暴行被害を受けたと主張している。ニューヨークおよびロサンゼルスでレイプや性的暴行の罪で有罪判決を受けたワインスタインは、ハリウッド・リポーターのインタビューで、拘束下での日常と事件の詳細を語った。 【写真】28年前の性的暴行でハリウッドの元大物プロデューサー提訴した英女優