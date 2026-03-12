13日の天気予報岡山・香川 13日（金）朝にかけて、日本の南の海上の低気圧が発達し、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。等圧線の間隔が狭くなり風が強まる予想です。 また、13日は広い範囲で雲が広がりやすい予想です。岡山県北部は山沿いを中心に雨や雪の降る時間があり、岡山県南部や香川県でもにわか雨の可能性があります。 次に、気温の予想です。12日（木）と比べてみると、朝の冷え込みは和らぎ平年並