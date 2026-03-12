●原油価格高騰で株式市場が下落イラン情勢を受けて、原油価格が乱高下している。3月9日にWTI原油先物が一時1バレル=119ドルの高値を付けたが、10日には1バレル=81ドルに急落するなど、激しい値動きが続いている。【こちらも】中国の輸出規制で気になるタングステンの行方9日は、ハメネイ師の次男・モジタバ氏がイランで後継者に選ばれ、戦況が長期化することを懸念して上昇した。その後トランプ米大統領が、「戦争はまもなく