フィリップ・マックスが完全移籍でG大阪に加入ガンバ大阪は3月12日、パナシナイコスFCから元ドイツ代表DFフィリップ・マックスが完全移籍で加入したと発表した。ブンデスリーガで豊富な実績を持つレフティーの獲得に、ファンからは「エグすぎい〜！」「ガチ補強」と大きな反響を呼んでいる。32歳のマックスは、シャルケの下部組織を経て2014年にトップチームでプロデビュー。その後、カールスルーエSCでのプレーを経て、2015年