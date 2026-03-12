水上恒司が主演、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、本ビジュアルと予告編が解禁。主題歌はTHE RAMPAGEの「BLACK TOKYO」に決定。THE RAMPAGE・長谷川慎らの出演も明らかとなった。【動画】新宿旧アルタ前の交差点での迫力シーンも！『TOKYO BURST-犯罪都市-』予告編本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英