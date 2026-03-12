俳優の三浦宏規、上白石萌音が１２月にＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥで開幕するミュージカル「ミー＆マイガール」（演出・小林香）に出演することが１２日、発表された。１９３７年に英ロンドンで初演された名作ミュージカル。名門貴族ヘアフォード家を舞台に、ロンドンの下町ランベス育ちの青年ビルの紳士としての成長と恋人サリーとの恋模様を描く。東宝製作版として１７年ぶりの上演となる今回、バレエで培った表現力