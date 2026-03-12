◆大相撲春場所５日目（１２日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）をすくい投げ、４勝目を挙げた。綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出し、３勝２敗とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に寄り切られ、２敗目を喫した。関脇・霧島（音羽山）は、小結・若元春（荒汐）をはたき込み、４勝目。若元春は