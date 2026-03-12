ワールドベースボールクラシックの1次ラウンドが日本時間12日に終了し、準々決勝へ進む8チームが決まりました。4連勝の日本代表「侍ジャパン」、ドミニカ共和国、イタリア、さらに優勝候補のアメリカ、ベネズエラ、プエルトリコ、カナダ、韓国が勝ち上がりましたが、なかでもイタリアはプールBでアメリカを下す波乱を起こすだけでなく、打撃成績でも優勝候補に引けを取らない数字を収めました。前回大会のイタリアは、元ドジャース