陸上の廣中璃梨佳選手が2026年3月末をもって、日本郵政グループ女子陸上部を退部及び日本郵政株式会社を退職すると、チームの公式SNSが11日に発表しました。廣中選手は東京五輪の10000mで7位入賞。2025年の世界選手権でも10000mで6位入賞を果たしました。チームでは2024年のクイーンズ駅伝で最長10.6キロの3区を走り優勝へ導きます。連覇を狙った2025年のクイーンズ駅伝では10位から7人抜きで3位に押し上げる快走。32分56秒で自身