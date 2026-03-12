◇パ・リーグ楽天1―2日本ハム（2026年3月12日静岡）今季から先発転向を目指す楽天・西口は5回を4安打2失点。しかし初回にいきなり2点を失うなど課題が出た。立ち上がりから直球の切れなどが本調子ではなく「初回から制球は悪いし、出力も上げていかないと」と反省した。右肘手術からリハビリを経て昨季は救援で52試合に登板し、防御率1・07と復活を遂げた。今季は10年目の節目。入団時から憧れていた先発の座をつかむ