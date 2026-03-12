【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、１次ラウンド最終戦が米国とプエルトリコで行われ、Ｂ組はイタリアが４連勝で首位突破を果たした。米国は２位で８強に進出。Ａ組ではカナダが１位で初の８強入り。前回４強のメキシコとキューバは敗退した。３勝１敗で１次ラウンドの全日程を終えていた米国は、イタリアがメキシコに勝利したことでＢ組２位となり、準々決勝進